Briatore se muestra confiado con la vuelta de Alonso a la F1: "Estoy seguro que estará en los tests"

Flavio Briatore ha sido una de las personas más cercanas a Fernando Alonso desde que el piloto español aterrizase en la Fórmula 1, concretamente desde su llegada a Renault, con una relación profesional que evolucionó a una amistad que dura hasta 15 años después del bicampeonato del asturiano y la escudería.

El italiano siempre ha sido una de las personas más cercanas al entorno de Alonso y una de las más acertadas al hablar de él. Por eso, sus mensajes de confianza de cara a la vuelta del de Alpine después de su accidente de bicicleta en Suiza dan esperanzas a los seguidores del corredor asturiano.

"He estado hablando con él y hablaba perfectamente. Solo estuvo un día sin poder hablar porque tenía una máscara que le llegaba los ojos. Solo fue un día, pero es algo normal. Ya está recuperado completamente", asegura en una charla con Peter Windsor, insistiendo en que "no tiene problemas para hablar".

"El problema está aquí en el maxilar y los dientes. Se rompió dos dientes. Tuvo mucha suerte. Ir en bici ahora es muy peligroso porque el contacto del neumático con el asfalto es muy reducido, de unos centímetros, y frenar es difícil. Tuvo mucha suerte", explicó.

"¿Recuerdas lo que le pasó a Nicky Hayden, a Mark Webber o a Alex Zanardi?"

Además, Briatore quiso recordar que Alonso tuvo mucha suerte con cómo terminó el accidente. "Se chocó contra el coche. Tuvo mucha suerte. ¿Recuerdas lo que le pasó a Nicky Hayden, a Mark Webber o a Alex Zanardi? Creo que tienes un destino en la vida", advirtió.

"Estoy seguro que estará en el test. Fernando está preparado", insiste, antes de concluir bromeando con la afición de Alonso por la bicicleta. "Hablo con él cada día y le he dicho que pare con la bici, porque la bici es muy peligrosa. Si quieres ir en bici debes ir en la de montaña y no en carretera. Le he dicho a Fernando: si no paras con la bici te encierro en el garaje", comentó entre risas.