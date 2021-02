Héctor Bellerín denuncia homofobia por dejarse el pelo largo: "La gente me ha llamado lesbiana"

La homosexualidad y el fútbol son incompatibles en estos momentos. Eso es algo que varios futbolistas están dejando claro en los últimos tiempos como crítica al comportamiento retrógrada de parte de los aficionados a este deporte. Si hace unos días fue el legendario Philipp Lahm quien opinó que sería mejor para los futbolistas homosexuales que no confiesen su sexualidad, ahora ha sido Héctor Bellerín el que ha asegurado que este deporte no está preparado.

El futbolista del Arsenal concedió recientemente una entrevista para 'The Times', en la que se sumó a la línea de Lahm con respecto a la homosexuaidad en el fútbol. "Es imposible que un futbolista se declare homosexual. Algunos aficionados no están preparados. En el rugby los hinchas lo acabaron respetando, pero la cultura del fútbol es diferente. Revelar que eres homosexual puede ser muy desagradable", afirmó.

Bellerín también quiso explicar cómo lidia con los comentarios homófobos de los que ha sido víctima en numerosas ocasiones. "La gente me ha llamado lesbiana por dejarme el pelo largo y he recibido otros muchos insultos homófobos, algunos en los estadios, pero la mayoría de ellos en las redes sociales. He aprendido a protegerme de ello, pero puede llegar a afectarte", advierte.

Del mismo modo, reconoce que los comentarios han llegado a hacer mella en él. "De vez en cuando tienes dudas. La gente debería poder expresarse, se es más feliz así", añadió.

Debut en la moda

Además de por su amor por el fútbol, Bellerín se ha caracterizado por ser un icono del estilo fuera de el terreno de juego, y este mes de febrero se estrenó como diseñador de la mano de H&M. Con la firma sueca elaboró una línea de hombre 100% sostenible, 'Edition By Hector Bellerín', en la que también defiende su compromiso con el medio ambiente.