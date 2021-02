New York Knicks se impuso en casa a Minnesota Timberwolves por 103-99 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks cayeron derrotados fuera de casa contra Orlando Magic por 107-89, mientras que los de Minnesota Timberwolves también perdieron en casa con Toronto Raptors por 81-86, por lo que tras este resultado completaron una racha de cinco derrotas seguidas. New York Knicks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 15 victorias en 31 partidos disputados. Por su parte, Minnesota Timberwolves se quedaría fuera de los Play-off con siete victorias en 31 partidos jugados.

Durante el primer cuarto New York Knicks fue el principal protagonista, de hecho, consiguió un parcial de 11-0 y logró la máxima diferencia (12 puntos) al final del cuarto y acabó con un 30-18. Después, durante el segundo cuarto los jugadores de Minnesota Timberwolves lograron acercarse en el electrónico, el cual terminó con un resultado parcial de 31-32. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 61-50 en el marcador.

En el tercer cuarto los jugadores del equipo local consiguieron distanciarse en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y tuvieron una diferencia máxima de 21 puntos (86-65) y finalizó con un resultado parcial de 26-21 y 87-71 de total. Por último, el último cuarto tuvo alternancias en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 16-28. Finalmente, el partido terminaba con un resultado de 103-99 a favor de los locales.

Durante el partido, New York Knicks se hizo con la victoria gracias a los 25 puntos, cuatro asistencias y 14 rebotes de Julius Randle y los 21 puntos, una asistencia y cuatro rebotes de RJ Barrett. Los 27 puntos, cuatro asistencias y 15 rebotes de Karl-Anthony Towns y los 18 puntos y seis asistencias de Ricky Rubio no fueron suficientes para que Minnesota Timberwolves ganase el partido.

En el próximo choque de la NBA, New York Knicks se enfrentará a Golden State Warriors en el Madison Square Garden, mientras que el próximo encuentro de Minnesota Timberwolves será contra Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum.