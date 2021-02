Phoenix Suns consiguió la victoria frente a New Orleans Pelicans como visitante por 114-132 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans sufrieron una derrota en casa contra Portland Trail Blazers por 124-126 y tras este resultado sumaron una racha de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Por su parte, los de Phoenix Suns también perdieron en casa con Brooklyn Nets por 124-128. Con este resultado, Phoenix Suns cuenta con 18 victorias en 28 partidos jugados, lo que le permite mantenerse en los puestos de Play-off, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 12 partidos ganados de 29 disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonista y dominador al equipo local hasta concluir con un 34-33. Tras esto, el segundo cuarto tuvo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 32-26. Tras esto, los equipos acumularon un total de 66-59 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans se distanciaron en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2 e incrementaron la diferencia hasta un máximo de nueve puntos (45-36) y terminó con un resultado parcial de 36-32 (y un 102-91 total). Finalmente, durante el último cuarto se produjo una remontada de Phoenix Suns, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 22-2 y alcanzó una diferencia de 23 puntos (55-78) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 12-41. Tras todo esto, el duelo finalizó con un resultado de 114-132 a favor del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacaron las intervenciones de Chris Paul y Deandre Ayton, que consiguieron 15 puntos, 19 asistencias y cuatro rebotes y 16 puntos, dos asistencias y 16 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Lonzo Ball y Brandon Ingram por sus acciones en el partido, con 21 puntos, 12 asistencias y un rebote y 25 puntos, tres asistencias y dos rebotes respectivamente.

Tras ganar este encuentro, el próximo choque de Phoenix Suns será contra Memphis Grizzlies en el Fedexforum, mientras que en el próximo partido, New Orleans Pelicans se medirá con Boston Celtics en el Smoothie King Center.