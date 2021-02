C. Tangana se ofrece en redes para componer el himno del centenario del Celta de Vigo

El Celta de Vigo será centenario en verano de 2023, y desde el entorno del club ya se buscan iniciativas para celebrar la marcada fecha, como la creación de un nuevo himno conmemorativo, como han hecho varios equipos, como el Sevilla y la icónica canción de El Arrebato, o el recientemente estrenado del Alavés, compuesto por Mikel Izal.

En una encuesta de Radio Vigo en redes sociales, preguntaban a sus seguidores qué músico les gustaría que compusiese el himno del centenario dentro de dos años: Ivan Ferreiro, Siniestro Total, Carlos Núñez o Tony Lomba y Eladio. Fue el segundo de ellos el que acaparó más votos con un 41,3% de las elecciones.

Sin embargo, a la publicación del medio gallego respondió el cantante madrileño C. Tangana y, con su desparpajo habitual, se propuso para ser el compositor. "¿Puedo intentarlo?", escribió. Curiosamente, esta es la segunda vez en los últimos días en la que se relaciona al Celta con el cantante madrileño, con antepasados galaicos.

Puedo intentarlo? — El madrileño (@c_tangana) February 18, 2021

Precisamente, a mediados de enero, el club celeste recurrió al tema 'Tú me dejaste de querer' de C. Tangana para mandarle un recado a los abonados que no renovaron sus carnets. Con este nuevo guiño del artista, que se ha declarado seguidor del equipo, quizás es el comienzo de una futura colaboración.