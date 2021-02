La rutina deportiva de Ona Carbonell se ve alterada por dar el pecho a su hijo: así concilia

Ona Carbonell tomó la decisión de dar el pecho a su hijo Kai, de manera que se ha visto obligada a parar los entrenamientos en intervalos de tres horas para extraerse leche materna, que posteriormente debe etiquetar y depositar en la nevera.

“La conciliación familiar para las mujeres deportistas no existe”, admite Ona Carbonell en una entrevista para RTVE. La catalana, ganadora de 37 medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos de natación sincronizada, está muy centrada en tratar de conciliar su carrera deportiva con la maternidad, con todos los problemas que esto significa.

Lo peor está siendo organizarse entre los entrenamientos y sus funciones de madre en casa, tal y como confiesa Carbonell. “Antes llegaba a casa y me ponía hielo en las piernas, veía una peli, descansaba… Ahora me espera un bebé de 7 kilos con todas las demandas de un niño tan pequeño. Apenas duermo una hora seguida cada noche. No dormir es lo que peor llevo”.

Las intenciones profesionales de Ona Carbonell pasan por formar parte del equipo que competirá en el Preolímpico de mayo, pero sin dejar de dar visibilidad a un tema que todavía no está normalizado. “Es parte del proceso. Quería visibilizar esta situación, que no sea tabú”, declara.