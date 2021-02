Cassano critica a Cristiano Ronaldo: "Es un egoísta, sólo vive para el gol"

Una vez retirado (por segunda o tercera vez) del fútbol, Antonio Cassano se está dedicando a ser analista de fútbol. Su última aparición ha sido junto a otro mítico exdelantero, Christian Vieri, en su canal de twitch.

Entre otros muchos temas hablaron sobre Cristiano Ronaldo después de la derrota de la Juventus con el Oporto, y Cassano no se mordió la lengua. Aunque él no fue un ejemplo de solidaridad futbolística, acusa directamente al portugués de no tener en cuenta a sus compañeros.

"Cristiano Ronaldo es un fenómeno y puede marcar millones de goles, pero va a tener problemas con la idea de juego de Andrea Pirlo", advirtió 'Talentino'. "Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan. Es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, sólo vive para el gol", insiste Cassano.

En este sentido, el que fuera delantero de Roma, Real Madrid, Inter o Sampdoria entre otros, destaca que Cristiano depende mucho de los jugadores que tenga detrás. Y pone como ejemplos futbolistas que han sido compañeros y rivales del hoy futbolista de la Juventus. "Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás, te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas están cambiando. Y aquí está él, metido en un problema. Y seamos honestos, pasan los años para todos y para él...", advierte.

Cassano ya hacía este tipo de declaraciones y análisis en sus tiempos como futbolista. Su carácter extrovertido a veces rayaba la falta de respeto, y memorables fueron sus disputas con varios entrenadores, como con un Fabio Capello que acabó varias veces corriendo detrás de él.