Orlando Magic se impuso como local a New York Knicks por 107-89 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Orlando Magic sufrieron una derrota a domicilio contra Phoenix Suns por 109-90. Por su parte, los de New York Knicks ganaron en casa a Atlanta Hawks por 123-112. Por ahora Orlando Magic se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 11 victorias en 29 partidos disputados, mientras que New York Knicks sigue en puestos de Play-off con 14 partidos ganados de 30 jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 16-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 23-32. Tras esto, el segundo cuarto también tuvo alternancias en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 30-24. Tras esto, los rivales acumularon un total de 53-56 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto nuevamente tuvo varios cambios de líder en el luminoso, hasta que al final terminó distanciándose el equipo local y finalizó con un resultado parcial 30-14 y un 83-70 global. Finalmente, en el último cuarto los locales ampliaron su diferencia, lograron la máxima diferencia (18 puntos) al final del cuarto y el cuarto acabó con un resultado parcial de 24-19. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 107-89 para los jugadores del equipo local.

Durante el partido, Orlando Magic se hizo con la victoria gracias a los 30 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Terrence Ross y los 16 puntos, cinco asistencias y 16 rebotes de Nikola Vucevic. Los 25 puntos, tres asistencias y siete rebotes de Julius Randle y los 15 puntos, una asistencia y siete rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

En el siguiente choque de la competición, Orlando Magic jugará contra Golden State Warriors en el Amway Center. Por su parte, en el próximo encuentro, New York Knicks se verá las caras con San Antonio Spurs en el Madison Square Garden.