El At. Pulpileño ganó al Real Murcia 2-3 durante el partido disputado este miércoles en el Campus Universidad Murcia. El Real Murcia B llegó al encuentro con los ánimos reforzados después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra el Plus Ultra en su estadio (4-0) y el otro frente al Olímpico De Totana fuera de casa (1-2) y por el momento llevaba una racha de seis victorias consecutivas. En el lado de los visitantes, el At. Pulpileño venció en sus dos últimos partidos de la competición contra el Olímpico De Totana en casa y el Minerva en su feudo, por 2-1 y 4-1 respectivamente. Tras el resultado obtenido, el conjunto murciano es segundo al finalizar el encuentro, mientras que el At. Pulpileño mantiene el liderato de la Tercera División.

El partido arrancó de manera favorable para el conjunto pulpileño, que estrenó el luminoso con un gol de Zafra en el minuto 13. Posteriormente marcó el At. Pulpileño a los 31 minutos gracias a un tanto de Samu. Recortó distancias el Real Murcia B gracias al gol de Vitolo justo antes del pitido final, en concreto en el 46, finalizando la primera parte con el resultado de 1-2.

En la segunda mitad anotó un gol el equipo visitante, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un tanto de Juanra en el minuto 59. Sin embargo, el conjunto local redujo diferencias a través de un tanto de Tiku cerca de la conclusión, en el 89, acabando el encuentro con un marcador de 2-3 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, el Real Murcia de Pepe Luna relevó a Vitolo, Guille Lozano, Josevi, Tiku y Paredes por Guilaine, Jorge, Herrero, Rognny y Toti, mientras que el técnico del At. Pulpileño, Sebas, ordenó la entrada de Rubio, Ismael Traoré, Albert y Juanan para suplir a Matias No, Zafra, José Manuel y Diego.

El árbitro mostró seis tarjetas amarillas, tres de ellas al Real Murcia (Cuxart, Meca y Pedro Parra) y tres al At. Pulpileño (Zafra, Diego y Héctor Pizana).

Con 31 puntos, el At. Pulpileño continúa como líder de la Tercera División, en puesto de acceso al playoff de ascenso a Segunda B, al concluir el encuentro, mientras que el Real Murcia B se situó en segundo lugar, en posición de acceso al playoff de ascenso a Segunda B, con 27 puntos, en lugar de playoff de ascenso a Segunda B.

En la próxima jornada de la Tercera División, tanto el At. Pulpileño como el Real Murcia B jugarán a domicilio un nuevo partido contra el CD Bullense y el Churra respectivamente.