El Barça rechazó a Mbappé en 2017: "Alguno decía que con quién había empatado"

El partidazo de Mbappé ante el FC Barcelona sirvió para que Junior Minguella sacase a relucir que el conjunto catalán rechazó al jugador en 2017. Un detalle que seguramente el francés tuviese presente a la hora de brillar ante un Barça que no le quiso en sus filas en su momento.

“Mbappé fue ofrecido al Barça en 2017”, explicó Minguella en El Partidazo de COPE. “Alguno llegó a decir que contra quién había empatado Mbappé”. Además el agente confesó que “teníamos el acuerdo cerrado en 130 millones de euros más 25 millones en incentivos”, que se convertirían en un salario “entre 10 y 16 millones netos”.

Junior Minguella, que fue quien llevó a Messi al FC Barcelona en su momento, profundizó un poco más en el asunto. “Sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí”, explicó. “Neymar, seguramente por un bonus contractual, no había avisado de que se iba y el club decía que no quería dar ningún paso antes de que Neymar saliera”. Cuando el brasileño dejó el Barça, surgieron dudas sobre el tipo de jugador que se quería incorporar al equipo. “Creen que les va mejor, por el tipo de juego, Dembelé que no Mbappé”. Además, el agente confirmó que se trataba de una operación cerrada, que podría haberse materializado al instante.

Sobre las posibilidades del Real Madrid para fichar en esa fecha a Mbappé, Minguella también fue claro. "El Madrid no tuvo claro del todo ir [a por Mbappé] en aquel momento porque no tenía sitio en la plantilla. Y, de hecho, Kyliam prefería venir al Barcelona porque en aquel momento sale Neymar y él ve el hueco. En cambio en el Madrid estaban Bale, Cristiano, Benzema, etc".