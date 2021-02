Alaba abandonará el Bayern a final de temporada para "probar algo nuevo"

El defensa austriaco del Bayern de Múnich, David Alaba, ha anunciado que dejará el club alemán el próximo mes de junio, cuando expira su contrato, para marcharse libre a "probar algo nuevo", sin especificar por el momento su nuevo destino.

"He tomado la decisión de dejar el Bayern al final de esta temporada y probar algo nuevo. Obviamente no ha sido una decisión fácil, he estado aquí durante 13 años y el club significa mucho para mí", anunció Alaba en rueda de prensa..

A pesar de las conversaciones para una extensión de contrato, el jugador y el Bayern no llegaron a un acuerdo y el club finalmente retiró su última oferta. Alaba agradeció a "todos, absolutamente todos" los que lucharon por que se quedara en el club. "Estoy muy agradecido por eso y por eso tomó esta decisión tan difícil. Puedo llamar al Bayern mi familia", dijo.

El defensa se incorporó al Bayern sub-19 en 2008 procedente del Austria Viena e hizo su debut profesional con los bávaros en 2010 antes de ir cedido al Hoffenheim y regresar a Múnich para convertirse en titular habitual.

Con el club bávaro formó parte de las dos temporadas de tripletes en 2012-13 y 2019-20, ganando nueve títulos de Bundesliga, seis títulos de Copa de Alemania, así como la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes en dos ocasiones cada torneo.

El Bayern también puede ver al central Jerome Boateng irse al final de la temporada, dado que su contrato expira en junio y tampoco ha habido acuerdo para su renovación por el momento. Para reforzar su defensa, el club germano anunció recientemente el fichaje del francés Dayot Upamecano, que llegará en verano procedente del RB Leipzig a cambio de 42,5 millones.