Panna Udvardy, húngara, número 352 de la WTA, ganó en la ronda previa de calificación del torneo de Orlando por 6-1 y 6-4 en una hora y treinta y dos minutos a la jugadora chilena Barbara Gatica, número 440 de la WTA. Tras este resultado, la ganadora estará en la siguiente ronda del torneo de Orlando.

La chilena no pudo romper el saque a su oponente ninguna vez, mientras que la tenista húngara lo logró 3 veces. Además, la húngara logró un 67% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 70% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su adversaria fue de un 79%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 55% de los puntos al saque.

En el torneo de Orlando (ITF USA 02A) se lleva a cabo una fase previa de calificación donde las tenistas con menor ránking tienen que alcanzar los mayores puntos posibles para obtener plaza en el torneo oficial. Durante esta fase en concreto, se enfrentan un total de 50 tenistas. Además, se celebra entre el 15 y el 21 de febrero sobre pista dura al aire libre.