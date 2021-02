El defensa austriaco David Alaba confirmó este martes su marcha del Bayern de Múnich a través de una rueda de prensa que concedió, pero no reveló su destino para la próxima temporada, una decisión que, según el propio jugador, todavía no ha tomado.

"He decidido que haré algo nuevo después de la temporada y abandonar el Bayern. No ha sido una decisión fácil, fue difícil. Llevo más de 13 años aquí y tengo el club en el corazón", afirmó Alaba. "No he decidido a dónde voy, ya se verá", respondió al ser interrogado sobre su futuro.

El austriaco finaliza su contrato con el Bayern de Múnich a final de temporada y después de que el pasado mes de enero se rompiesen las negociaciones entre ambas partes, ha decidido probar suerte lejos del Allianz Arena. Las negociaciones entre ambas partes no llegaron a buen puerto debido a las altas pretensiones económicas del jugador.

El Real Madrid, con el gatillo listo

Entre los equipos que más ha sonado para su contratación destaca el Real Madrid, que vive una situación similar con su capitán, Sergio Ramos, al que le restan pocos meses de contrato. El austriaco, que puede desempeñarse tanto en el lateral, como en el centro de la defensa y hasta en el mediocampo, es el principal objetivo blanco de cara al próximo mercado.

Sin embargo, según ha informado el diario alemán Bild, el salario que busca Alaba hará que el club de la capital española tenga que rascarse el bolsillo para contratarle. 22 millones de euros durante cinco temporadas son los que tendrá que desembolsar el Real Madrid, para evitar que el austriaco sucumba a las ofertas que también harán equipos como Liverpool o Chelsea, igual de interesados en el futbolista.

Unas cifras que contrastan con una información que desveló MARCA el pasado mes de enero en la que aseguraban que Alaba había llegado un acuerdo con el club blanco, a razón de 11 millones al año, la mitad que exige según el citado medio germano.