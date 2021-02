Precioso gesto del futbolista Allan Marques: se rapa la cabeza para apoyar a su hijo con alopecia

Allan Marques, futbolista del Everton, protagonizó un bonito gesto de apoyo a su hijo con alopecia y se rapó la cabeza para que el pequeño no se sintiese ‘raro’. La mujer del brasileño compartió la imagen de éste y el niño en sus redes sociales.

Los seguidores de Allan Marques se sorprendieron cuando vieron al futbolista con su cabeza totalmente rapada, por lo que el brasileño desveló el motivo de su cambio de look. Su hijo de cuatro años sufre alopecia, por lo que el jugador del Everton decidió enseñarle que no hay nada de malo en no tener pelo y apoyarle así en su proceso de adaptación.

“Pensé mucho si debía traer este tema aquí, porque la verdad es que no me siento tan cómodo con él. No estoy segura de qué palabras usar, qué decir, pero después de pensar, rezar y recibir algunas preguntas, vine a compartirles un camino que hemos recorrido desde hace algún tiempo. Cuando nuestro Miguel tenía 4 años le diagnosticaron alopecia, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca al propio folículo piloso. ¿Es en serio? ¿Es grave? ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene problemas? No. El único gran problema de la alopecia es la estética. Nuestro Miguel está súper saludable y rara vez necesita tomar un medicamento, gracias a Dios. ¿Es genético? ¿Es emocional? Nosotros tampoco lo sabemos”, publicó Thais Valentim, mujer del jugador y madre de Miguel, en su cuenta de Instagram.