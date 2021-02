Una piloto de F3 confirma el buen estado de salud de Juan Carlos I tras almorzar con él

En las últimas horas ha corrido el rumor de un empeoramiento del estado de salud del rey emérito Juan Carlos I, que reside desde hace unos meses en Emiratos Árabes Unidos, y se hablaba de un posible traslado a España para tratarse.

No obstante, tanto la Casa Real como diversos medios, han desmentido esta información, asegurando que el rey emérito se encuentra en buenas condiciones. La última en hacerlo, seguramente de la manera más inocente posible, ha sido una piloto de Fórmula 3.

Amna Al Qubaisi, piloto de Abu Dhabi Racing de Prema y primera mujer de Medio Oriente en participar en una prueba de automovilismo en la Fórmula E, almorzó con el monarca este lunes junto a su familia, compartió en redes.

"Ha sido un honor conocer al rey emérito de España, Su Majestad Juan Carlos, hoy para almorzar", escribió Al Qubaisi hija en Instagram, junto a una imagen con el monarca, en el que se le ve con un buen estado de salud.

Juan Carlos I y la familia Al Qubaisi IG: @amnalqubaisi_official

Amna Al Qubaisi, además, es la hija hija del afamado conductor emiratí Khaled Al Qubaisi, segundo y tercero en Le Mans en 2014 y 2016, respectivamente.

Desmentido también desde España

"He contactado con él para saber si Su Majestad estaba enfermo y él mismo me ha dicho que estaba como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI", informó antes Carlos Herrera en COPE.

Poco después también hacía lo propio la Zarzuela. "Ante algunas supuestas informaciones sobre el estado de salud de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, fuentes de la Casa de Su Majestad el Rey señalan que no tienen ningún fundamento", explicaban.