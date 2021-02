Manny Pacquiao pone una condición millonaria para enfrentarse al campeón del peso wélter de la WBO

Manny Pacquiao ha empezado a entrenar de cara a un próximo combate, pero todavía no ha decidido su rival. Varios son los nombres que tiene sobre la mesa el boxeador filipino, a los que recientemente se ha sumado el de un Terence Crawford para el que ‘Pac-Man’ pone una condición.

“Me gusta pelear con alguien que tenga un título. Le dijimos a Bob Arum que yo recibo 40 millones de dólares y Crawford 10 millones. Pelearé con cualquiera. Ya me conoces, no me alejo de ningún desafío”, explicó Manny Pacquiao en una entrevista para el Daily Tribune, en la que dejaba clara su condición de cobrar 40 millones (el 80% de una bolsa total de 50 millones) para enfrentarse a Crawford, campeón del peso wélter de la WBO.

Antes de que saliese a relucir el nombre de Terence Crawford, Manny Pacquiao barajaba dos posibilidades por encima del resto: el boxeador Ryan García y el luchador de la UFC Conor McGregor. García ya publicó en sus redes sociales que se iba a enfrentar al filipino, promocionando el combate con una imagen. Sin embargo el duelo no acabó de materializarse. Como tampoco lo hizo un combate de exhibición con un McGregor que perdió su última pelea en la UFC, cayendo ante Dustin Poirier, con quien se espera que complete una trilogía este verano.