Palo de Toni Nadal a Djokovic por sus supuestas lesiones: "Sorprende que desaparezcan de la noche a la mañana"

Novak Djokovic y sus supuestas molestias vuelven a estar en el foco después de que el pasado domingo venciese sin ningún problema al canadiense Milos Raonic para acceder a los cuartos de final del Open de Australia. Tan solo dos días antes, el serbio sufrió para deshacerse de Taylor Fritz, llegando hasta el quinto set y acusando problemas físicos que desaparecieron en su siguiente partido.

De hecho, Djokovic hasta dejó caer que podría tener que retirarse del torneo por la lesión. "No sé que ocurrirá. Tengo muchas molestias. No sé que haré para poder recuperarme en menos de dos días. No sé si saldré a la pista o no", reconoció antes de enfrentarse a Raonic.

Quejarse de sus supuestas molestias y luego vencer con comodidad es una práctica cada vez más habitual en el número uno del mundo, por el que le han llegado todo tipo de críticas. La última, del que fuera el entrenador de Rafa Nadal, su tío Toni.

"Es sorprendente que a Djokovic le vengan molestias, al punto de tener dudas de si seguir en el torneo y que luego, le desaparezcan de la noche a la mañana", escribía el exentrenador en su columna en el diario El País. "No seré yo quien ponga en duda si sus dolores son ciertos o no, algo común en un deportista, pero probablemente los disimula menos de lo que debería", añade.

Las críticas en los últimos días vienen, precisamente, por jugadores que han acusado las mismas dolencias que el número uno del mundo, y que han tenido que abandonar el torneo. El último, el italiano Matteo Berrettini ante las palabras del serbio asegurando que "ni siquiera antes de terminar al calentamiento sabía si iba a poder jugar contra Milos", por unas molestias por las que otros tenistas no han podido ni saltar a pista.