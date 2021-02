Tebas desmiente a Rubiales y critica su actitud por la Superliga: "Busca protagonismo"

Nuevo capítulo en los enfrentamientos entre las dos caras visibles del fútbol español: el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el de la Federación, Luis Rubiales. Ambos han vuelto a enzarzarse en un cruce de declaraciones que comenzó con unas recientes declaraciones del mandatario de la RFEF hablando sobre el futuro de este deporte a raíz de los rumores de la creación de una 'Superliga' europea.

En una entrevista en Cadena SER, Rubiales aseguró que "las ligas tienen que ayudar" a la creación de esta gran competición, que apunta a que se formará a partir de la Champions actual con una modificación y extensión del torneo. Así, el presidente de la Federación dejó claro que "o disminuyen los equipos o cambias el formato" y que, viendo con mucho escepticismo que esta reducción sea posible, abogó por un cambio en el formato de LaLiga.

Estas palabras no sentaron nada bien a Tebas, que no ha dudado en desmentir y criticar a su homónimo federativo por sus palabras en 'El Larguero'. El presidente defendió que la UEFA no persigue una reducción de los equipos en LaLiga y que Rubiales "sale desinformado con sus ocurrencias y busca protagonismo".

"Ni disminución de clubes, ni cambio de formato. Rubiales se suma a la 'barra del bar clandestino' a las 5 de la mañana y sale desinformado con las ocurrencias que manejan", escribió Tebas en primera instancia para un día después echar más leña al fuego.

Pues va a ser que no. Ni disminución de clubes, ni cambio de formato. Rubiales se suma a la "barra del bar clandestino" a las 5 de la mañana y sale desinformado con las ocurrencias que manejan. Eso, o le pasa como a Infantino, que le gusta el proyecto de Superliga pero se esconde https://t.co/RRBQAifxD4 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 13, 2021

"Los "portavoces" no oficiales de Rubiales y de la Superliga (que coinciden), están mal informados, UEFA no aboga por la reducción de equipos de las Ligas. Esta como las ligas llevamos tiempo trabajando en reformas que mantengan el estatus vigente. Rubiales busca PROTAGONISMO", añadió.