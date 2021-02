El Nacional visita este miércoles al Palogrande para medirse con el Once Caldas en su séptimo partido del Torneo Apertura 2021, el cual dará comienzo a las 2:00.

El Once Caldas afronta el partido de la séptima jornada con ganas de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras empatar el último encuentro disputado frente al Alianza Petrolera.

Respecto a la escuadra visitante, el At. Nacional logró derrotar al Boyacá Chicó 2-0 durante su último encuentro en la competición, con goles de Andrés Felipe Andrade y Jarlan Barrera.

En referencia a los resultados como local, el Once Caldas ha vencido una vez y ha sido derrotado en una ocasión en dos partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el At. Nacional, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el Palogrande. En el papel de visitante, el At. Nacional tiene un balance de una derrota y un empate en dos encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Once Caldas, de hecho, los números muestran siete derrotas y cinco empates para el conjunto local. El último encuentro que jugaron el Once Caldas y el Nacional en esta competición fue en septiembre de 2020 y acabó con un resultado de 2-0 a favor del Once Caldas.

Actualmente, el At. Nacional se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de cinco puntos con respecto a su rival. El equipo de Eduardo Lara se sitúa en el undécimo lugar con cinco puntos en su casillero. Por su parte, el equipo visitante es cuarto con 10 puntos.