New York Knicks logró vencer como local frente a Houston Rockets por 121-99 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar a domicilio contra Washington Wizards por 91-109 y tras este partido suman un total de tres victorias en sus cinco últimos partidos. Por su parte, los de Houston Rockets perdieron en casa con Miami Heat por 94-101, por lo que tras el encuentro acumularon seis derrotas seguidas. En este momento, New York Knicks cuenta con 13 victorias en 28 partidos disputados, lo que le permitiría clasificarse a los Play-off, mientras que Houston Rockets se quedaría fuera de los Play-off con 11 victorias en 26 partidos jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de New York Knicks fueron los principales protagonistas, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-2 y tuvieron una diferencia máxima de 8 puntos (20-12) y terminó con un 30-25. Tras esto, en el segundo cuarto los locales lograron distanciarse en el electrónico, de hecho, consiguieron otro parcial de 13-2 y ampliaron la diferencia hasta un máximo de 17 puntos (55-38) durante el cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 33-22. Tras esto, los rivales acumularon un total de 63-47 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto Houston Rockets consiguió aproximarse en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 10-1 hasta que acabó con un resultado parcial de 24-28 y un total de 87-75. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo local logró distanciarse de nuevo en el luminoso, incrementó la diferencia hasta un máximo de 22 puntos (113-91), y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 34-24. Tras todo esto, los jugadores cerraron el luminoso del partido con un resultado de 121-99 a favor de New York Knicks.

Además los jugadores más destacados de New York Knicks fueron Julius Randle e Immanuel Quickley, que consiguieron 22 puntos, dos asistencias y nueve rebotes y 22 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron John Wall y Eric Gordon, con 26 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes y 24 puntos, seis asistencias y dos rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la NBA New York Knicks se enfrentará a Atlanta Hawks en el Madison Square Garden. Por su parte, el próximo partido de Houston Rockets será contra Washington Wizards en el Capital One Arena.