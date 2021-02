Los jugadores croatas Nikola Mektic y Mate Pavic, número 6 de la ATP y, número 3 de la ATP respectivamente cumplieron las previsiones al vencer en los octavos de final del Open de Australia en una hora y diecinueve minutos por 7(7)-6(2) y 6-4 al tenista australiano John Millman y al jugador brasileño Thiago Monteiro. Tras este resultado, podremos seguir viendo a la pareja vencedora en los cuartos de final del Open de Australia.

Durante el juego, los ganadores lograron quebrar el saque una vez a sus adversarios, mientras que la pareja perdedora no logró romper el saque a sus oponentes. Además, Mektic y Pavic consiguieron un 77% en el primer servicio y se hicieron el 86% de los puntos al saque, mientras que sus rivales tuvieron un 75% de primer servicio, consiguiendo ganar el 68% de los puntos al saque. Por último, en relación a las faltas, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y sus rivales no hicieron ninguna doble falta.

Durante los cuartos de final, los vencedores se medirán con los jugadores franceses Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert mañana lunes a partir de las 1:00 hora española.

El torneo Open de Australia Dobles Masc. tiene lugar sobre pista dura al aire libre y en él se ven las caras un total de 64 parejas. Además, se lleva a cabo desde el 10 al 21 de febrero en Melbourne.