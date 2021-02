El jugador italiano Riccardo Balzerani y cabeza de serie número 6, cumplió las previsiones al vencer durante las semifinales del torneo de Nur-Sultán cuando el marcador reflejaba un 3-0 debido a que su oponente, el jugador italiano Giacomo Dambrosi se tuvo que retirar. Tras este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria del jugador en la final del campeonato.

En el transcurso del partido el italiano consiguió quebrar 2 veces el saque a su adversario, tuvo un 50% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 100% de los puntos al saque. En cuanto al tenista italiano, no consiguió romper el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 50%, no cometió ninguna doble falta y logró el 38% de los puntos al saque.

Durante la final, Balzerani jugará contra el ganador del partido entre el jugador polaco Michal Dembek y el italiano Francesco Forti.

El torneo de Nur-Sultán (ITF Kazakhstan F2) tiene lugar del 8 al 14 de febrero sobre pista dura interior. En esta competición participan un total de 56 tenistas.