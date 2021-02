Detroit Pistons ganó fuera de casa a Boston Celtics por 102-108 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Boston Celtics lograron la victoria en casa contra Toronto Raptors por 120-106. Por su parte, los de Detroit Pistons perdieron en casa con Indiana Pacers por 95-111. Detroit Pistons, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con siete partidos ganados de 26 jugados, mientras que Boston Celtics, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 13 partidos ganados de 25 disputados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto y finalizó con un 23-27. Posteriormente, en el segundo cuarto los locales reducían distancias en el electrónico, el cual terminó con un resultado parcial de 29-27. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 52-54 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto los jugadores de Detroit Pistons consiguieron distanciarse en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y llegaron a ir ganando por 13 puntos (69-82) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 20-28 (y un 72-82 global). Finalmente, en el transcurso del último cuarto los jugadores del equipo local también recortaban distancias nuevamente en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 30-26, terminando de esta manera el duelo con un resultado final de 102-108 a favor del equipo visitante.

Durante el partido, destacó la participación de Saddiq Bey y Delon Wright, que consiguieron 30 puntos y 12 rebotes y 22 puntos, siete asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jayson Tatum y Jaylen Brown, con 33 puntos, siete asistencias y 11 rebotes y 27 puntos y seis rebotes respectivamente.

El próximo encuentro de Detroit Pistons será contra New Orleans Pelicans en el Little Caesars Arena. Por su parte, el próximo rival de Boston Celtics será Washington Wizards, con el cual se medirá en el Capital One Arena.