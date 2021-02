El próximo domingo a las 16:30 se jugará el partido de la decimoséptima jornada de la Tercera División, el cual enfrentará As Pontes y al Deportivo Fabril en el O Poboado.

El As Pontes tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada después de sufrir una derrota contra el CSD Arzua en el encuentro anterior por un resultado de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Deportivo Fabril no pudo hacer frente al Paiosaco-Hierros en su último encuentro (2-1).

En cuanto a los resultados como local, el As Pontes ha ganado dos veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado dos veces en siete partidos jugados hasta ahora, de modo que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las esperadas. En las salidas, el Deportivo Fabril tiene un balance de una victoria, dos derrotas y tres empates en seis encuentros que ha jugado hasta ahora.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del As Pontes, los números muestran siete victorias y tres derrotas a favor del equipo local. A su vez, los visitantes llevan una racha de dos encuentros seguidos ganando en esta competición en el estadio del As Pontes. El último enfrentamiento entre el As Pontes y el Deportivo Fabril en esta competición se disputó en noviembre de 2020 y concluyó con un resultado de 2-0 para los visitantes.

Actualmente, el Deportivo Fabril se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 12 puntos con respecto a su rival. En este momento, el As Pontes cuenta con nueve puntos y se sitúa en décima posición. Por su parte, el Deportivo Fabril cuenta con 21 puntos y ocupa el quinto puesto en el torneo.