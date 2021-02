El próximo domingo a las 16:15 se jugará el encuentro de la decimoséptima jornada de la Tercera División, el cual enfrentará Racing C. Villalbés y al Estudiantil en el Municipal A Magdalena.

El Racing C. Villalbés encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el partido correspondiente a la decimoséptima jornada tras sufrir una derrota contra el Bergantiños en el partido anterior por un resultado de 0-2.

Respecto al equipo visitante, el Estudiantil Vista Alegre cosechó un empate a dos frente al CSD Arzua, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

Como local, el Racing C. Villalbés tiene un balance de seis victorias, una derrota y un empate en ocho partidos jugados en su campo, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. En las salidas, el Estudiantil Vista Alegre tiene un balance de cinco derrotas y dos empates en siete partidos disputados.

Asimismo, el equipo visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competición, puesto que lleva tres partidos seguidos ganando en el estadio del Racing C. Villalbés. El último enfrentamiento entre el Racing C. Villalbés y el Estudiantil en este torneo se celebró en noviembre de 2020 y concluyó con un resultado de 0-1 a favor del Racing C. Villalbés.

A día de hoy, el Racing C. Villalbés se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 15 puntos con respecto a su rival. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el cuarto lugar con 24 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en undécima posición con nueve puntos.