Yannick Mertens, belga, número 483 de la ATP y cabeza de serie número 6, cumplió los pronósticos al ganar en los cuartos de final del torneo de Monastir por 6-2 y 6-3 en una hora y veintitrés minutos al tenista argentino Juan Bautista Torres. Tras este resultado, podremos seguir viendo al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Monastir, las semifinales.

Las estadísticas del partido indican que el jugador belga consiguió quebrar el saque a su rival 4 veces, logró un 64% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 72% de los puntos al saque. En cuanto al jugador argentino, no pudo quebrar el saque a su contrincante ninguna vez, obtuvo un 65% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 52% de los puntos al saque.

Mertens jugará en las semifinales contra el tenista belga Gauthier Onclin.

La celebración del torneo de Monastir (ITF Tunisia F6) tiene lugar entre el 7 y el 14 de febrero sobre pista dura al aire libre. En esta competición participan un total de 63 jugadores.