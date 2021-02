Marc Márquez avanza en su recuperación y los médicos son optimistas sobre su regreso a la competición

🚨Nuevo parte médico 🚨

Paciente: #MM93🐜

Evolución: favorable📈

Tratamiento: 🏋️‍♂️💪 Trabajo de recuperación.

¡Sigue así Marc!



🚨New medical report 🚨

Patient: #MM93🐜

Progress: positive📈

Treatment: 🏋️‍♂️💪 Rehabilitation.

Keep it up Marc! pic.twitter.com/jUsIZBx0lG