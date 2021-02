El jugador eslovaco Filip Polasek, número 17 de la ATP y la jugadora checa Lucie Hradecka, número 35 de la WTA ganaron en los dieciseisavos de final del Open de Australia en una hora y veintiocho minutos por 6-4 y 7-5 al tenista croata Ivan Dodig y Yung-Jan Chan, números 16 y 16 de la ATP. Tras este resultado, la pareja consigue clasificarse para los octavos de final del Open de Australia.

Durante el partido, Polasek y Hradecka, los ganadores, lograron quebrar el saque 2 veces a sus oponentes, obtuvieron un 89% de primer servicio, no cometieron ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 69% de los puntos al saque. En cuanto a Dodig y Chan, no pudieron quebrar el saque a sus contrincantes ninguna vez, su efectividad fue de un 91%, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron el 62% de los puntos al saque.

Polasek y Hradecka jugarán en los octavos de final del torneo contra los ganadores del partido entre John Peers y Belinda Woolcock contra Ken Skupski y Andreja Klepac.

El torneo Open de Australia Dobles Mixto se lleva a cabo sobre pista dura al aire libre y durante el transcurso del mismo se enfrentan un total de 32 parejas. Asimismo, su celebración se produce entre los días 12 y 20 de febrero en Melbourne.