Lucas Eguibar se programa campeón del mundo de boardercross de snowboard

El guipuzcoano Lucas Eguibar, único español participante, se proclamó campeón del mundo de boardercross de snowboard al ganar la prueba disputada este jueves en la estación sueca de Idre Fjäll, en Suecia.

El campeón donostiarra -plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y cuarto hace dos años en los de Solitude (EEUU)- ganó el oro por delante del austriaco Alessandro Hämmerle, que capturó la plata, y del canadiense Eliot Grondin, bronce en una prueba en la que otro austriaco, Jakob Dusek, fue cuarto. El alemán Martin Noerl, que ganó la final pequeña, concluyó la prueba en quinta posición.

"No me lo puedo creer, no me lo puedo creer", explicó Eguibar nada más ganar el oro en Suecia. "No había empezado bien la temporada, pero hemos hecho un gran trabajo todo el mundo en el equipo y he ganado oro. No me lo puedo creer; es increíble", indicó el nuevo campeón mundial, nacido hace 27 años en San Sebastián.