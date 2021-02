Suso llama llorón a Pedri por un penalti no pitado y enciende la vuelta del Barça-Sevilla

El Sevilla se impuso al FC Barcelona en el Sánchez Pizjuán para ponerse por delante en la eliminatoria y dejar bastante encarrilado su pase a la final de la Copa del Rey. Los goles de Koundé y Rakitic hicieron bueno el partido de los hispalenses ante los de Koeman, cuyas blandezas en defensa les condenaron a la derrota.

Sin embargo, el sino del partido pudo haber cambiado en una acción que tuvo como protagonistas a Suso y Jordi Alba, en el que el extremo comienza un forcejeo con el lateral fuera del área que termina dentro y por el que el Barça pidió la pena máxima. El colegiado del encuentro Mateu Lahoz consideró que fue falta, no penalti, en una decisión que ha generado polémica tras el encuentro.

Tanto Koeman como Pedri cuestionaron la decisión del colegiado después del partido. El técnico neerlandés aseguró que "todo el mundo le ha dicho que es penalti, no solo gente del Barça", mientras que el centrocampista también consideró que la acción se tenía que sancionar con pena máxima.

"Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR que es el que decide", opinó a pie de campo tras el pitido final. Unas palabras que no han sentado bien en Sevilla y que no tardaron en traer cola.

Precisamente por parte de uno de los protagonistas de la acción. Suso, crecido tras la victoria, compartió una publicación con las palabras del canario junto con varios emoticonos llorones ante las declaraciones de su rival.