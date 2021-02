El rumano Horia Tecau, número 23 de la ATP y el tenista brasileño Marcelo Melo, número 9 de la ATP cumplieron los pronósticos al vencer 3-0 durante los treintaidosavos de final del Open de Australia en un partido donde sus rivales, los serbios Filip Krajinovic y Dusan Lajovic, número 377 de la ATP y, número 97 de la ATP respectivamente se tuvieron que retirar. Tras este resultado, podremos seguir viendo a los vencedores del partido en la siguiente fase del Open de Australia, los dieciseisavos de final.

En el transcurso del partido Tecau y Melo, los ganadores, lograron quebrar el saque una vez, en el primer servicio tuvieron un 78% de efectividad, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron el 89% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la pareja derrotada, no pudieron quebrar el saque a sus oponentes ninguna vez, tuvieron un 73% de primer servicio, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 55% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a los dieciseisavos de final de la competición, que tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 1:00 hora española que concluirán con el enfrentamiento entre Tecau y Melo contra los británicos Daniel Evans y Radu Albot que tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 1:00 hora española.

En el torneo de Melbourne (Open de Australia Dobles Masc.) participan un total de 64 parejas. Asimismo, tiene lugar entre los días 10 y 21 de febrero sobre pista dura al aire libre.