Competición abre expediente a Piqué por sus quejas sobre los árbitros en una entrevista con DJMaRiiO

Gerard Piqué y Manuel Vizcaino, presidente del Cádiz, han sido expedientados por Competición por sus críticas al arbitraje de LaLiga. El departamento de Integridad de la RFEF valoró hace unos días suspender con cuatro partidos al jugador del FC Barcelona, para de momento, terminar abriéndole expediente.

Piqué realizó una entrevista con el youtuber DJMaRiiO, en la que dejó perlas del tipo “lo de la liga pasada es lo más esperpéntico que he vivido en mi vida. Si comparamos entre Madrid y Barça hay mucha diferencia”, haciendo referencia a los arbitrajes recibidos por del conjunto blanco en el último tramo de la competición durante la campaña pasada.

Además, el defensa blaugrana mencionó cierta vinculación de miembros del cuerpo arbitral de LaLiga con el Real Madrid. “El otro día había unas declaraciones de un ex árbitro, Iturralde González, creo, que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro?”.

En el caso de Manuel Vizcaíno, el presidente de conjunto gaditano escribió una carta abierta refiriéndose al arbitraje de su equipo en San Sebastián, que ahora le trae consecuencias. “No podemos hablar, no podemos opinar ni alzar la voz, porque nos sancionan. No podemos retirar el equipo del campo porque nos quitarían los puntos. No podemos recusar a un árbitro porque está prohibido”, rezaba el texto de Vizcaíno. “Sólo podemos callar ante la injusticia que, jornada tras jornada, venimos sufriendo por los errores del VAR. Ese sistema que un día decida una cosa y al siguiente la contraria”.