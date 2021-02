Un tramposo Broncano recibe una lección de ajedrez de David Antón: “¡Ay la virgen que voy a perder con todo damas!”

David Antón fue el invitado de La Resistencia en la noche del martes y mostró el lado más cercano y humorístico de todo un campeón de España de ajedrez.

El joven de 25 años confesó que muchas veces le comparan con Fernando Simón y aceptó de muy buen grado que en La Resistencia rizasen el rizo y le vieran un parecido con una mezcla entre el propio Simón e Íñigo Errejón.

Entre bromas, David Antón desveló que, pese a su don para el ajedrez, la memoria no es su fuerte. “Yo nunca me acuerdo de nada. Mi memoria es malísima”, declaró. Además aseguró que la guerra de inteligencia entre el hombre y la máquina está más que perdida. “No hay discusión. Es totalmente imposible ganar a un ordenador”, comentó el jugador. “El móvil te gana. A ver, igual puedes luchar. Depende del móvil”. Ante tales declaraciones, el presentador David Broncano le preguntó si creía que las máquinas acabarían dominando el mundo, a lo que Antón mandó un mensaje de calma. “Yo diría que el mundo no se va a acabar. Tranquilidad, chavales”.

Uno de los momentos más surrealistas fue cuando en el programa pusieron un vídeo con highlights de Antón con el tema Toxicity, del grupo System of a Down. Una mezcla impensable. “A falta de dinamismo escénico… Lo hemos intentado”, le avisó Broncano.

Precisamente el presentador protagonizó el otro momento desconcertante de la entrevista, cuando retó a Antón a jugar una partida de ajedrez en la que todas las piezas de Broncano fuesen reinas, mientras que el campeón de España contase con las piezas ‘reales’. El duelo no comenzó demasiado bien para el cómico, que recibió un jaque a las primeras de cambio. “¿Cómo me has hecho un jaque si tengo todo damas?”, se sorprendió.

Poco después de que Ricardo Castella aportase que “habéis conseguido hacer una partida de ajedrez que ni siquiera la gente que sabe jugar al ajedrez entiende”, llegó el momento álgido de la partida. Antón explicó a Broncano que habían quedado en tablas, a lo que el presentador se desesperó con un “¡ay la virgen que voy a perder con todo damas!”.