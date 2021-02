El ucraniano Oleksii Krutykh cumplió los pronósticos al vencer en una hora y dieciocho minutos por 6-2 y 6-2 al tenista rumano Mircea-Alexandru Jecan, número 488 de la ATP, en los dieciseisavos de final del torneo de Antalya. Con este resultado, veremos al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Antalya, los octavos de final.

Durante el partido, Krutykh logró romper el saque a su oponente 4 veces, tuvo un 76% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 84% de los puntos al saque. En cuanto al jugador rumano, no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, consiguió un 80% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 52% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final tendremos el enfrentamiento de Krutykh y el argentino Pedro Cachin, número 368 y cabeza de serie número 4.

El torneo de Antalya (ITF Turkey F6) se lleva a cabo entre el 7 y el 14 de febrero sobre tierra batida exterior. En el torneo se enfrentan un total de 88 tenistas.