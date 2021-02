Miami Heat se hizo con la victoria como local frente a New York Knicks por 98-96 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria fuera de casa frente a New York Knicks por 103-109, por lo que tras este resultado sumaron un total de cuatro victorias seguidas, mientras que los visitantes sufrieron una derrota en casa con Miami Heat por 103-109, sumando un total de tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Por el momento Miami Heat se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 10 victorias en 24 partidos disputados. Por su parte, New York Knicks se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 11 partidos ganados de 26 jugados.

Durante el primer cuarto Miami Heat fue el principal protagonista, de hecho, consiguió un parcial de 11-2 y alcanzó una diferencia de 11 puntos (20-9) hasta finalizar con un resultado de 27-25. Tras esto, el segundo cuarto tuvo como protagonistas a ambos equipos, con alternancias en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 30-30. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 57-55 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores del equipo visitante lograron recuperar puntos hasta remontar el partido, alcanzaron una diferencia de 10 puntos (72-82) hasta que terminó con un resultado parcial de 19-27 y un total de 76-82. Por último, en el último cuarto nuevamente hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 22-14. Finalmente, el partido acabó con un resultado final de 98-96 a favor de Miami Heat.

Durante el partido, Miami Heat consiguió el triunfo gracias a los 26 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes de Jimmy Butler y los 20 puntos y tres rebotes de Kelly Olynyk. Los 18 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Elfrid Payton y los 12 puntos, tres asistencias y ocho rebotes de Julius Randle no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

En el próximo choque de la NBA, Miami Heat se enfrentará a Houston Rockets en el Toyota Center, mientras que New York Knicks se enfrentará a Washington Wizards en el Capital One Arena.