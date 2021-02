Iturralde responde a Piqué por los árbitros y el Madrid: "¿Cuándo jugabas contra el Barça te dejabas ganar?"

Gerard Piqué fue uno de los nombres propios de la semana pasada después de sus dos entrevistas con Ibai Llanos y DjMariio. En la charla que tuvo con este segundo, el central azulgrana atizó al estamento arbitral por sus actuaciones la pasada temporada, y recuperó una frase del exárbitro Iturralde González, para defender su punto.

El que fuera uno de los colegiados más ilustres de la Primera División, aseguró hace unos años que "el 85% de los árbitros son del Madrid". "¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Inconscientemente, pero cómo no van a tirar más de un bando que del otro. Al final, si eres de un club...", añadía Piqué. Unas palabras por las que la RFEF ha abierto una investigación y que pueden costarle una sanción.

Pese a que el central del FC Barcelona matizó sus palabras asegurando que "sabe que intentan hacer el mejor trabajo posible", el propio Iturralde ha querido salir al paso y devolverle al el recado. "Yo le diría a Piqué que no se contradiga, o crees en los árbitros o no crees. Yo no dudo de su profesionalidad, pero siguiendo su argumento... ¿Cuándo jugaba en el Real Zaragoza, se dejaba ganar por el Barça?", respondió.

Recordamos que Piqué, antes de convertirse en un pilar de la zaga azulgrana, pasó a ser profesional en el Manchester United, donde fue cedido durante una temporada al Zaragoza, donde disputó 22 partidos, 18 de ellos como titular, con tan solo 19 años. De hecho, con el equipo maño se impuso al Barça por la mínima en La Romareda en abril de 2007.