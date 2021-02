El jugador japonés Jumpei Yamasaki y Yu Hsiou Hsu, número 370 de la ATP cumplieron los pronósticos al vencer por 6-2 y 6-2 en una hora y siete minutos a los jugadores egipcios Mohab Hamed y Faris Zakaryia en los octavos de final del torneo de Sharm El Sheikh. Tras este resultado, los ganadores estarán en los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh.

Durante el juego, Yamasaki y Hsu, los ganadores, lograron romper el saque 4 veces a sus contrincantes, mientras que la pareja derrotada, en cambio, no consiguió romper el saque a sus oponentes. Asimismo, Yamasaki y Hsu tuvieron un 74% de primer servicio, consiguiendo ganar el 82% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus adversarios fue de un 53% y lograron el 47% de los puntos al saque. Para concluir, en el apartado de penalizaciones, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja perdedora no hicieron ninguna doble falta.

Durante los cuartos de final, los vencedores se verán las caras con los ganadores del partido que enfrentará a Sandro Ehrat y Tobias Simon contra Yusuke Takahashi y Sho Shimabukuro.

La celebración del torneo de Sharm El Sheikh (ITF Egypt F6) tiene lugar del 9 al 13 de febrero sobre pista dura al aire libre. En esta competición participan un total de 16 parejas.