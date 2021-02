Paul Gascoigne: "Pegué al cadáver de mi padre para recuperarme de traumas, luego lo abracé durante 45 minutos"

Paul Gascoigne continúa revelando detalles de su vida una vez que ha logrado superar sus adicciones. El exfutbolista inglés trata continuamente de limpiar su pasado para seguir avanzando, y ahora ha compartido una anécdota impactante.

Siempre culpó a su padre, John Gascoigne, de internarle en una clínica de desintoxicación y, cuando este murió en 2018 a causa de un cáncer, el exjugador reaccionó de una manera visceral a su fallecimiento.

"Cuando solo estábamos él y yo en la cama del hospital y falleció, salté a la cama y lo golpeé. Le di un cabezazo, le di un puñetazo y me recuperé de cuando era más joven. Luego me acosté allí y lo abracé durante 45 minutos", dijo, según recoge 'The Sun'.

"Me encantaba llevarlo conmigo por todo el mundo cuando jugaba. En este momento estoy bien, pero estaré pensando en eso, en los buenos momentos que tuve, probablemente tuve más buenos momentos que malos. Debo haberle comprado a mi padre unos 80 coches y 18 barcos y casas", añadió, sobre cómo gestionó su fortuna como futbolista.

Paul Gascoigne, ex de Newcastle y Glasgow Rangers, entre otros, cayó en profundas adicciones y puso su vida en peligro. Numrosas imágenes de él en preocupantes condiciones físicas salieron a la luz de 2010 en adelante aunque, felizmente, en 2018 logró salir del pozo y recuperarse.