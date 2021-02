Alcaraz hace historia y se convierte en el primer español desde Nadal en ganar en un Grand Slam a su edad

Carlos Alcaraz va destapándose como la gran figura de futuro del tenis español. Desde hace tiempo ha ido haciéndose un hueco en los titulares por su talento a su juventud y, tras su exitoso debut en el Open de Australia, todos los buenos presagios parecen ir confirmándose.

El murciano venció, a sus 17 años y nueve meses -cumplirá 18 en mayo- al neerlandés Van De Zandschulp y se ha convertido en el primer español más joven en ganar en un partido de Grand Slam desde que Rafa Nadal lo hiciera en ante Mario Ancic en Wimbledon 2003, el año de nacimiento de Alcaraz.

"Sorprendido e ilusionado a la vez"

“He manejado muy bien la situación en este partido y me sorprende un poco al haberlo hecho así de bien en mi primer partido al mejor de cinco sets”, comentó en rueda de prensa tras su victoria sobre el holandés Botic Van De Zandschulp por 6-1, 6-4 y 6-4.

“He empezado un poquito nervioso, sobre todo en el primer set. Luego me he soltado y he conseguido enfocarme en mí”, agregó después en una rueda de prensa que contó con una numerosa presencia de periodistas internacionales por la atención que llamó tras vencer a Dovid Goffin (13) por un doble 6-3 en uno de los torneos preparatorios al ‘major’.