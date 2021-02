Rossi revuelve la polémica con Márquez a costa de su lesión: "Se saltaron todas las normas"

Valentino Rossi ha sido muy franco a la hora de referirse a la lesión que le costó perderse todo el campeonato a su gran rival, y enemigo desde 2015, Marc Márquez. El 'Doctor' ha sido muy crítico con la actitud de los médicos y los protocolos de actuación.

"Se equivocaron al querer volver a correr demasiado pronto nada más salir de la operación, y no entiendo como lo permitieron", ha dicho tajante en el 'Corriere della Sera'. A punto de cumplir 42 años, Rossi puso como ejemplo los avances que realizó el doctor Claudio Costa, antiguo responsable médico del campeonato, hace años.

"Fue un pionero. Revolucionó los tratamientos y redujo los tiempos de inmovilización. Entonces, después de aquel regreso rapidísimo de Lorenzo en Assen, en 2013, Dorna introdujo unas normas para evitar correr riesgos innecesarios. Y con la vuelta de Márquez se saltaron todos de golpe, seguramente como nunca antes", se lamentó el italiano. Preguntado entonces sobre si le echa en falta en la parrilla, Rossi se muerde la lengua... a medias.

"Tengo que ser diplomático. Siento que no pueda correr. Si se recupera, algo que de momento nadie sabe, solo él, volverá fuerte como antes. Pero Márquez no ha sido el adversario más fuerte con el que me he enfrentado", advierte, antes de recordar que aún tiene cierto rencor hacia el de Cervera.

Preguntado sobre si ya perdona al español por aquella famosa polémica del GP de Malasia de 2015, Rossi ni olvida ni perdona. "Imposible. Aquello que me hizo no se lo puedo perdonar. Cuando pienso en aquellos días tengo las mismas sensaciones que entonces, y han pasado seis años. Me parece difícil que algún día puedan cambiar", admite al respecto.