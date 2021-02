Miami Heat vence a New York Knicks por 103-109

Miami Heat ganó fuera de casa a New York Knicks por 103-109 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar en casa contra Portland Trail Blazers por 110-99. Por su parte, los de Miami Heat también ganaron en casa a Washington Wizards por 122-95, sumando un total de tres triunfos en los cinco últimos partidos. Por ahora Miami Heat se quedaría fuera de los puestos de Play-off con nueve partidos ganados de 23 jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 11 partidos ganados de 25 disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de Miami Heat y acabó con un resultado de 23-25. Tras esto, en el segundo cuarto hubo alternancias en el luminoso y el cuarto terminó con un resultado parcial de 36-35. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 59-60 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante se distanció en el electrónico, acrecentó la diferencia hasta un máximo de siete puntos (73-80) y finalizó con un resultado parcial de 18-22 y un 77-82 de resultado global. Por último, durante el último cuarto Miami Heat incrementó de nuevo su diferencia, alcanzó una diferencia de nueve puntos (99-108) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-27. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado final de 103-109 para los jugadores del equipo visitante.

Durante el partido, destacaron Bam Adebayo y Jimmy Butler por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 24 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes y 17 puntos, nueve asistencias y 10 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle y Reggie Bullock, con 26 puntos, siete asistencias y 13 rebotes y 21 puntos, dos asistencias y tres rebotes respectivamente.

El siguiente choque enfrentará de nuevo a New York Knicks con Miami Heat en el American Airlines Arena, mientras que el próximo encuentro de Miami Heat será contra New York Knicks en el American Airlines Arena.