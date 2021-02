El presidente del Cádiz estalla contra el VAR y Rubiales: "Arregla el VAR, tú que te jactas de haber cambiado la RFEF"

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se ha dirigido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para pedirle que arregle "el tema del VAR", que no tiene "ningún criterio claro", y ha explicado que "no" pueden "hablar ni opinar" de las decisiones arbitrales porque les "sancionan".

‼️ Luis, arregla el tema del VAR



Carta abierta de Manuel Vizcaíno al presidente de la @rfef



👉 https://t.co/HTKXHlQ5wTpic.twitter.com/khgEKNxWPv — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 7, 2021

"Estimado Luis, estimado presidente de la Real Federación Española de Fútbol: arregla el tema del VAR, arréglalo ya. Tú que te jactas de haber cambiado la imagen de la RFEF y de tutelar la mejor liga del mundo, tú eres el responsable de que se revierta esta situación", señaló en una carta abierta dirigida a Rubiales y publicada en la web del club bajo el título 'Luis, arregla el tema del VAR'.

La queja llega tras el encuentro de los cadistas ante la Real Sociedad en el Reale Arena (4-1), en donde el sistema de videoarbitraje actuó tres veces en acciones que perjudicaron al conjunto andaluz: un penalti pitado y que materializó Oyarzabal, otra pena máxima anulada al conjunto amarillo y la expulsión de Mauro.

Vizcaíno recordó que el Cádiz "viene de abajo" y que no le interesa que los medios de comunicación les den "ni cinco ni siete puntos más por los errores del VAR". "A nosotros lo que nos interesa es conseguir lo que nos merecemos en el terreno de juego, y no es de recibo que la tecnología siempre tenga un criterio contrario a nuestros intereses", apuntó.

En este sentido, se mostró muy en desacuerdo con las sanciones previstas para los que critiquen las decisiones arbitrales. "No podemos hablar, no podemos opinar ni alzar la voz, porque nos sancionan. No podemos retirar el equipo del campo porque nos quitarían los puntos. No podemos recusar a un árbitro porque está prohibido. Solo podemos callar ante la injusticia que, jornada tras jornada, venimos sufriendo por los errores del VAR. Ese sistema que un día decida una cosa y al siguiente la contraria. No hay ningún criterio ni hay nada claro, Luis", destacó.

"Presidente, arregla el tema del VAR, por el bien del fútbol, por el bien de la RFEF y por el bien de todos. Jamás hemos hablado del colectivo arbitral, y después de 20 años en este mundo, ya no sé qué decirles al entrenador y a los jugadores, ni qué decirles a la afición sobre nuestro silencio respetuoso. Todas las semanas escucho comentarios de todo tipo, pero el único que tiene una sanción en ciernes es Álvaro Cervera, que nunca ha puesto en duda la honorabilidad de los árbitros. Hoy ya no puedo callarme más", afirmó.

También recordó que todos se juegan "mucho". "Recuerda el barro de la Segunda B, cuando hablábamos sobre los impagos y nuestra crítica situación. Nosotros cumplimos y fuimos leales a nuestra palabra. No soy un presidente forofo, somos una institución seria. Cumple tú ahora", apeló.