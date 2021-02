Hugo Pontico venció a Thomas (Fra) Deschamps en la ronda previa de calificación del torneo de Grenoble

el tenista francés Thomas (Fra) Deschamps tuvo que retirarse durante la ronda previa de calificación del torneo de Grenoble cuando el marcador reflejaba 1-0, así que el encuentro concluyó con el triunfo de Hugo Pontico, francés. Con este triunfo, el jugador francés consigue sumar nuevos puntos a su ranking para poder participar en el torneo de Grenoble.

Los datos del partido reflejan que Pontico no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, logró un 80% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 80% de los puntos al saque. En cuanto al francés, tampoco consiguió quebrar el saque ninguna vez, obtuvo un 50% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y logró ganar el 50% de los puntos al saque.

El torneo de Grenoble (ITF France F2) cuenta previamente con una fase de calificación en la que se enfrentan los tenistas con menor ránking para conseguir entrar en el torneo oficial frente al resto de aspirantes. Para ello, deben lograr la mayor cantidad de puntos posibles. Durante esta fase en concreto, participan 32 tenistas. Asimismo, se desarrolla entre el 7 y el 14 de febrero sobre pista dura a cubierto.