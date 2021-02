Yu Hsiou Hsu gana en la final del torneo de Sharm El Sheikh

Yu Hsiou Hsu, número 497 de la ATP, cumplió los pronósticos al ganar por 6-4 y 6-4 en una hora y cuarenta y cuatro minutos al belga Arnaud Bovy en la final del torneo de Sharm El Sheikh. Tras este resultado, el jugador se convierte en el nuevo campeón del torneo de Sharm El Sheikh.

Las estadísticas acerca del partido muestran que Hsu logró quebrar el saque 2 veces a su rival, en el primer servicio tuvo un 74% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró el 78% de los puntos al saque. En cuanto al jugador belga, no pudo romper el saque a su rival ninguna vez, su efectividad fue de un 68%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 64% de los puntos al saque.

El torneo ITF Egypt F5 tiene lugar sobre pista dura al aire libre y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 88 tenistas. Además, su celebración se produce entre los días 31 de enero y 7 de febrero en Sharm El Sheikh.