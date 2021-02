New York Knicks consigue derrotar a Portland Trail Blazers (110-99)

New York Knicks logró imponerse como local frente a Portland Trail Blazers por 110-99 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks ganaron fuera de casa contra Chicago Bulls por 103-107, sumando un total de tres triunfos en los cinco últimos encuentros, mientras que los de Portland Trail Blazers también derrotaron a domicilio a Philadelphia 76ers por 105-121. En este momento, New York Knicks cuenta con 11 partidos ganados de 24 disputados, lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off. Por su parte, Portland Trail Blazers también sigue en puestos de Play-off con 12 partidos ganados de 22 jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado de 26-31. Después, en el segundo cuarto New York Knicks logró remontar el resultado, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 10-2 durante el cuarto y marcó la máxima diferencia (seis puntos) al final del cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 31-20. Tras esto, los equipos acumularon un total de 57-51 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo local se distanció en el electrónico, llegó a ir ganando por 10 puntos (61-51) hasta que acabó con un resultado parcial de 27-25 y 84-76 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de New York Knicks lograron distanciarse nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y llegaron a ir ganando por 15 puntos (104-89), y el cuarto terminó con un resultado parcial de 26-23. Finalmente, el partido concluía con un resultado de 110-99 para los jugadores del equipo local.

Junto a todo esto los jugadores de New York Knicks que más destacaron durante el enfrentamiento fueron Julius Randle y Elfrid Payton, que consiguieron 22 puntos, cuatro asistencias y 11 rebotes y 22 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Damian Lillard y Gary Trent Jr., con 29 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes y 19 puntos y seis rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente duelo de New York Knicks será contra Miami Heat en el Madison Square Garden, mientras que Portland Trail Blazers jugará contra Charlotte Hornets en el Spectrum Center.