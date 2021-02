"Es cuestión de tiempo que Conor McGregor se pase a la lucha libre"

No es la primera vez que se habla de la posibilidad de que Conor McGregor acabe ganando un auténtico dineral como luchador profesional de la WWE, la compañía de wrestling más importante del mundo. Por ello, ahora que parece que su carrera en las artes marciales mixtas (MMA) empieza a enfilar su recta final, le empiezan a salir rivales en el ring.

El luchador irlandés Sheamus ha regresado a la acción en la WWE después de un largo tiempo lesionado y ha vuelto a lo grande. Lo primero que hizo fue retar al campeón Drew McIntyre, para posteriormente aprovechar una entrevista televisiva y lanzar un guante a su compatriota Conor McGregor, abriéndola las puertas del wrestling.

“Todo dependerá de lo que él quiera. Los luchadores de la UFC hacen uno o dos combates al año”, comentó Sheamus en BT Sports, haciendo alusión al dinero que podría ganar McGregor si estuviese más activo. “Ha coqueteado con venir a la WWE en un par de ocasiones. Continúa en activo, ha ganado campeonatos. Creo que es el tipo de persona que siempre está pensando en probar cosas nuevas y la WWE le vendría bien”.

La artista marcial Ronda Rousey ya dio el salto de la UFC a la WWE. Brock Lesnar ha tenido un camino de ida y vuelta en ambas compañías en diferentes ocasiones. Floyd Mayweather y Tyson Fury han dejado momentáneamente el ring de boxeo para hacer cameos en el mundo de la lucha libre. Conor McGregor podría ser el siguiente. “Siendo sincero, no creo que se trate de si va a hacerlo o no, más bien creo que se trata de cuándo”, declaró Sheamus. “Si quiere trabajar conmigo, sería grandioso. Podría tener la lucha de su vida aquí, podría darle un par de bofetadas a las que no está acostumbrado. De eso se trata todo, de que venga aquí y luche en un entorno diferente”.