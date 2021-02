La extraña rehabilitación de Ansu Fati llena de dudas al Barça: ¿operación secreta o tratamiento biológico?

Si hay algo que está rodeando la recuperación de Ansu Fati es el secretismo. El joven extremo del FC Barcelona se lesionó el pasado mes de noviembre en el partido contra el Betis, rompiéndose el menisco y dejándole apartado de los terrenos de juego por varios meses, y poco se ha sabido sobre su proceso. Las primeras informaciones que han llegado en los últimos días apuntan a que ha habido un retroceso en su recuperación y que esta se prolongará un tiempo.

Después de que se anunciase que por los plazos no llegará a la eliminatoria de Champions contra el París Saint-Germain, han surgido todo tipo de rumores sobre sus tratamientos en el entorno del FC Barcelona, que en estos momentos, inundan de preguntas a los aficionados culés.

En primera instancia, TV3 aseguró que la recuperación de Fati no estaba progresando como se esperaba y que el jugador había vuelto a pasar por quirófano en secreto hace unas dos semanas, aconsejado por el Dr. Ramón Cugat. De hecho, añaden que la rehabilitación de esta nueva intervención no está siendo satisfactoria y que no se descarta una tercera cirugía.

Sin embargo, Deportes COPE, citando al equipo médico del Dr. Cugat, desmiente esta intervención y desvelan que Fati se está sometiendo a un nuevo tratamiento biológico, sin desvelar más detalles sobre este. Además, el equipo médico aprovecha para matizar que el jugador se encuentra "muy bien".

Así, confirman finalmente que la recuperación de la gran perla del FC Barcelona marcha de la manera prevista, pero con calma y, sobre todo, precaución, al tratarse de una lesión complicada en un jugador muy jóven.