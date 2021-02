Previa del partido: el At. Pulpileño defiende el liderato ante el Olímpico De Totana

El próximo domingo a las 17:30 se disputará el encuentro de la decimoquinta jornada de la Tercera División, el cual medirá At. Pulpileño y al Olímpico De Totana en el San Miguel.

El At. Pulpileño afronta con optimismo para el encuentro de la decimoquinta jornada después de lograr la victoria en su feudo en el San Miguel por 4-1 frente al Minerva, con tantos de Garrido, Matias No, Zafra, Cristo y Manzano.

Respecto al equipo visitante, el Olímpico De Totana cayó derrotado por 1-2 en el último encuentro que disputó frente al Real Murcia B.

En cuanto al rendimiento como local, el At. Pulpileño ha ganado cuatro veces y ha empatado dos veces en seis partidos jugados hasta ahora, por lo que se muestra como un equipo sólido en su estadio, logrando la mayoría de los puntos disputados. En el papel de visitante, el Olímpico De Totana tiene un balance de dos victorias, una derrota y tres empates en seis encuentros que ha jugado hasta ahora.

En el pasado, han existido otros enfrentamientos en el feudo del At. Pulpileño y los resultados son de cuatro victorias y una derrota a favor del equipo local. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan cuatro partidos seguidos ganando en casa frente al Olímpico De Totana. El último partido que disputaron el At. Pulpileño y el Olímpico De Totana en esta competición tuvo lugar en noviembre de 2020 y finalizó con un resultado de 0-2 a favor del At. Pulpileño.

Con respecto a su posición en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el At. Pulpileño se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de 15 puntos. El At. Pulpileño es el actual líder de la Tercera División y acumula hasta el momento un total de 28 puntos en su casillero. Por su lado, el Olímpico De Totana cuenta con 13 puntos y ocupa el séptimo puesto en la competición.