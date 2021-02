Previa del partido: el Bergantiños recibe al As Pontes

El Bergantiños recibe este domingo a las 17:00 la visita del As Pontes en el As Eiroas durante su decimosexto partido en la Tercera División.

El Bergantiños llega con ilusión a la decimosexta jornada después de haber ganado al Racing C. Villalbés en el Municipal A Magdalena por 0-2, con goles de Yelco Alfaya y Marcos Remeseiro.

Respecto a la escuadra visitante, el As Pontes sufrió una derrota contra el CSD Arzua en el último partido (2-0).

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Bergantiños ha conseguido unas cifras de tres victorias y tres empates en seis partidos jugados como local, unos valores que pueden resultar esperanzadores para el As Pontes, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el As Eiroas. A domicilio, el As Pontes tiene un balance de cinco derrotas y un empate en seis partidos jugados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el As Eiroas y el balance es de una derrota y un empate a favor del Bergantiños. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al As Pontes, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. El último enfrentamiento entre el Bergantiños y el As Pontes en este torneo se disputó en noviembre de 2020 y acabó con un resultado de 0-1 a favor del Bergantiños.

En este momento, el Bergantiños se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 18 puntos con respecto a su rival. El equipo de José Luis Lemos Ameneiro se sitúa en el segundo lugar con 27 puntos en su casillero. Por su lado, el As Pontes tiene nueve puntos y ocupa la décima posición en la clasificación.