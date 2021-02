El tenista Carlos Alcaraz Garfia cae eliminado en los octavos de final del torneo ATP 250 de Melbourne

Thiago Monteiro, brasileño, número 83 de la ATP, venció por 7(7)-6(3) y 6-3 en una hora y cuarenta minutos al jugador español Carlos Alcaraz Garfia, número 146 de la ATP, en los octavos de final del torneo ATP 250 de Melbourne. Tras este resultado, Monteiro se hace con el puesto para los cuartos de final del torneo ATP 250 de Melbourne.

Las estadísticas del partido indican que el tenista brasileño logró quebrar el saque a su oponente en una ocasión, obtuvo un 96% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 72% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador español, no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, su efectividad fue de un 98%, no cometió ninguna doble falta y logró el 69% de los puntos al saque.

El tenista brasileño se verá las caras en los cuartos de final de la competición con el jugador australiano Jordan Thompson, número 52 y cabeza de serie número 11.

El torneo tiene lugar en Melbourne entre el 1 y el 7 de febrero sobre pista dura exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 56 jugadores.